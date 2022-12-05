ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH), связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил в интервью газете Kurier глава концерна Альфред Штерн. Глава OMV видит риски в расширении доли компании на рынке газа

"OMV не может охватить всю Австрию и не имеет мандата на поставки. Для этого требуется национальная газовая торговая компания, которая объединит все рыночные механизмы", — заявил Штерн, добавив, что OGMT "с ее опытом и компетенцией была бы хорошей основой для этого".

Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 млн евро.

По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" — "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".