МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Немецкие энергетики предупредили, что Европа может столкнуться этой зимой с неблагоприятным сценарием развития событий в энергетике, пишет Bloomberg. По их мнению, сегодня едва ли можно рассчитывать на возобновляемые источники, а низкие температуры и вовсе приведут к энергетическому кризису. "Суицид Европы". Новая попытка Запада навредить России разозлила французов

Хотя за последние три месяца цены на энергоносители значительно снизились и благодаря теплой осени Европе удалось значительно сократить потребление газа заполнить хранилища чуть ли не до краев, цены на газ и электричество остаются заоблачными по сравнению со среднеисторическим уровнем, отмечает автор. Даже после их снижения голубое топливо всемеро дороже, чем в период с 2000 по 2020 годы, а электроэнергия — вдесятеро.

При этом впереди более сотни самых холодных в году дней, и никто не знает, каким будет сезон: обычным, теплым или нереально холодным, говорится в публикации.

По-прежнему высок риск того, что потребителей попросят снизить спрос. Локальные отключения остаются весьма вероятными, особенно во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции.

Ветра почти нет по всей Европе, и электросетям приходится полагаться на газовые электростанции, а Германии — на уголь. Из-за слабого ветра ФРГ запустила угольные электростанции.

При этом многие из реакторов АЭС Франции были выведены из строя для ремонта.

Автор называет два неблагоприятных фактора. Первый из них — Европа потратила 700 миллиардов евро на субсидии, чтобы поддерживать розничные цены на электроэнергию и газ ниже уровня, диктуемого рынком, но "субсидирование не может длиться вечно".

Второй фактор — цены на энергоносители хоть и ниже, чем в июле-августе, но остаются достаточно высокими, чтобы погубить производственный сектор.

В публикации приводится мнение Томаса Шеффера, одного из наиболее высокопоставленных топ-менеджеров Volkswagen. По его словам, Европа неконкурентоспособна по ценам в целом ряде областей, в частности, когда речь идет о стоимости электроэнергии и газа. Он предупредив, что если быстро снизить цены на энергоносители не удастся, инвестиции будут "практически нежизнеспособными".



