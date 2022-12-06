ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. США работают с "Большой семеркой" (G7), Евросоюзом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) над восстановлением энергетической инфраструктуры Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. СМИ: США могут резко сократить помощь Украине

"Мы работаем в координации с G7, Евросоюзом, Всемирным банком, ЕБРР и другими, чтобы обеспечить их необходимыми ресурсами для восстановления и замены компонентов энергетической системы, которые были разрушены", — заявил он, выступая на конференции Wall Street Journal.

В конце ноября Блинкен сообщил, что Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии. Ранее Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.