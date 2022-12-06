МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев напрямую занимается урегулированием ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. В МАГАТЭ заявили, что близки к соглашению по безопасности ЗАЭС

"Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", — ответил он на вопрос журналистов об участии Кремля в решении вопросов, связанных со станцией.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что специалисты почти подошли к формированию приемлемого для российской и украинской сторон соглашении по безопасной зоне вокруг объекта.