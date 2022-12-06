2022-12-06T11:25:00+03:00
2022-12-06T11:25:04+03:00
2022-12-06T11:25:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221206/839067289.html
Вопросами ЗАЭС занимается глава "Росатома", заявил Ушаков
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава "Росатома" Алексей Лихачев напрямую занимается урегулированием ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков... ПРАЙМ, 06.12.2022
энергетика, новости, россия, запорожская аэс, росатом
https://1prime.ru/images/83526/44/835264480.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83526/44/835264480.jpg
https://1prime.ru/images/83526/44/835264479.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83526/44/835264479.jpg
https://1prime.ru/images/83526/44/835264467.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83526/44/835264467.jpg
https://1prime.ru/society/20221202/839040136.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев напрямую занимается урегулированием ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", — ответил он на вопрос журналистов об участии Кремля в решении вопросов, связанных со станцией.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что специалисты почти подошли к формированию приемлемого для российской и украинской сторон соглашении по безопасной зоне вокруг объекта.