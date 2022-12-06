В "Росэнергоатоме" исключили переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа назвал переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможным
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция не может перейти под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа телеканалу "Россия 24".
"Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве", — подчеркнул он.
По словам советника, устав агентства и какие-либо другие международные документы не регламентируют данный процесс. Кроме того, у МАГАТЭ нет полномочий по управлению подобными объектами.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности. Станция располагается на левом берегу Днепра возле города Энергодар.
С 5 октября объект находится в собственности и под управлением России.
https://1prime.ru/energy/20221206/839067481.html
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