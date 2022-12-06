МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция не может перейти под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа телеканалу "Россия 24". Вопросами ЗАЭС занимается глава "Росатома", заявил Ушаков

"Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве", — подчеркнул он.

По словам советника, устав агентства и какие-либо другие международные документы не регламентируют данный процесс. Кроме того, у МАГАТЭ нет полномочий по управлению подобными объектами.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности. Станция располагается на левом берегу Днепра возле города Энергодар.

С 5 октября объект находится в собственности и под управлением России.