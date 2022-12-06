МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В настоящий момент лишь несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. "Суицид Европы". Новая попытка Запада навредить России разозлила французов

По его мнению, основная проблема заключается в том, что сейчас энергетические рынки находятся в напряжении.

"Всего лишь несколько безветренных дней или несколько градусов по Цельсию отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии для того, чтобы пережить грядущую зиму. Поймите, холодное время года только началось. Метеорологическая зима у нас с первого декабря, а астрономическая зима начинается только 21 декабря. Впереди 100 с лишним самых холодных дней в году, и мы просто не знаем, будет ли эта зима довольно теплой или же суровой", — отметил журналист.

Блас также описал самый мрачный сценарий, добавив, что он может произойти уже совсем скоро — на этой или на следующей неделе.

"На регион обрушится страшный сценарий, который профессионалы в области энергетики в Германии называют "Dunkelflaute", в результате которого в беде окажется вся Европа. Не исключается возможность полного отключения электричества", — предупредил эксперт.

Блас также напомнил, что на сегодняшний день цены на энергоносители остаются на очень высоком уровне, подскочила стоимость субсидий, а сам континент полностью находится во власти погодных условий.