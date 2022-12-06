Bloomberg: лишь несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключения электроэнергии
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В настоящий момент лишь несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По его мнению, основная проблема заключается в том, что сейчас энергетические рынки находятся в напряжении.
"Всего лишь несколько безветренных дней или несколько градусов по Цельсию отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии для того, чтобы пережить грядущую зиму. Поймите, холодное время года только началось. Метеорологическая зима у нас с первого декабря, а астрономическая зима начинается только 21 декабря. Впереди 100 с лишним самых холодных дней в году, и мы просто не знаем, будет ли эта зима довольно теплой или же суровой", — отметил журналист.
Блас также описал самый мрачный сценарий, добавив, что он может произойти уже совсем скоро — на этой или на следующей неделе.
"На регион обрушится страшный сценарий, который профессионалы в области энергетики в Германии называют "Dunkelflaute", в результате которого в беде окажется вся Европа. Не исключается возможность полного отключения электричества", — предупредил эксперт.
Блас также напомнил, что на сегодняшний день цены на энергоносители остаются на очень высоком уровне, подскочила стоимость субсидий, а сам континент полностью находится во власти погодных условий.
https://1prime.ru/energy/20221206/839068821.html