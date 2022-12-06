МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В переговорах МАГАТЭ с Россией по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС присутствует позитивная динамика, согласование визита главы агентства Рафаэля Гросси в Москву зависит от гарантий контроля прекращения атак Киева на объект. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В "Росэнергоатоме" исключили переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

"Если мы получим информацию о том, что разумная схема организации такого режима на Запорожской АЭС имеет шансы на реализацию, а это включает, в том числе, контроль, надлежащую проверку того, что ВСУ не будут иметь возможность вести такие обстрелы, то тогда, думаю, сроки поездки в РФ можно будет быстро согласовать", — сказал замглавы ведомства.

Рябков отметил, что контакты российской стороны с МАГАТЭ поспособствовали продвижению формирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, в работе "Росатома" и агентства прослеживается позитивная динамика.