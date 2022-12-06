Венгрию предупредили о критической ситуации с поставками топлива
Глава MOL Бача заявил о панической скупке топлива в Венгрии из-за возросшего спроса
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Венгрия оказалась в критической ситуации с поставками топлива, заявил управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьердь Бача.
"Ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая", — передает его слова Reuters.
В письме агентству Бача пояснил, что спрос на энергоресурсы в стране вырос, вызвав ажиотажную скупку и дефицит. Единственным выходом из ситуации может стать формирование условий для роста импорта, считает эксперт.
По его словам, MOL старается закупать больше продукции со своего НПЗ в Словакии, однако компания исчерпала свои логистические возможности.
Ранее, 5 декабря, неправительственная организация "Ассоциация независимых АЗС" сообщила, что MOL третью неделю не будет поставлять на часть автозаправочных станций бензин и дизельное топливо из-за проблем со снабжением.
https://1prime.ru/energy/20221206/839071270.html
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