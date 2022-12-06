МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Венгрия оказалась в критической ситуации с поставками топлива, заявил управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьердь Бача. Словения хочет построить трубопровод для поставок газа в Венгрию

"Ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая", — передает его слова Reuters.

В письме агентству Бача пояснил, что спрос на энергоресурсы в стране вырос, вызвав ажиотажную скупку и дефицит. Единственным выходом из ситуации может стать формирование условий для роста импорта, считает эксперт.

По его словам, MOL старается закупать больше продукции со своего НПЗ в Словакии, однако компания исчерпала свои логистические возможности.

Ранее, 5 декабря, неправительственная организация "Ассоциация независимых АЗС" сообщила, что MOL третью неделю не будет поставлять на часть автозаправочных станций бензин и дизельное топливо из-за проблем со снабжением.