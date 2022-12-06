МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда кубометров в год, сообщил "Газпром". Европа закупила рекордный объем российского СПГ, сообщили СМИ

"В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение — Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России… В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 миллиарда кубометров газа в год", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Разработку месторождения ведет "Русгазальянс" — совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи".

"С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "Русгазальянса", и еще целый ряд месторождений", — отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.