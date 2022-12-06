АШХАБАД, 6 дек — ПРАЙМ. Ашхабад и Баку готовят межправительственное соглашение о совместном освоении нефтегазового месторождения "Достлук" (Дружба) на Каспии, сообщает во вторник МИД Туркмении. Азербайджан и Италия обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики

Согласно сообщению, вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов провел в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром экономики республики Микаилом Джаббаровым.

Мередов сообщил на встрече с главой Минэкономики, что 14 декабря в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия пройдет трехсторонний саммит глав государств Туркмении, Азербайджана и Турции. По его словам, накануне, 13 декабря будут проведены три параллельные министерские встречи: министров иностранных дел, министров транспорта и министров энергетики трех стран.

В этой связи, туркменский МИД отмечает, что "в январе 2021 года Туркменистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлук" в Каспийском море". "В развитие этого документа продолжаются двусторонние консультации на уровне рабочих групп по подготовке соответствующего межправительственного соглашения", — добавляет внешнеполитическое ведомство Туркмении.

Ряд экспертов не исключает, что межправительственное соглашение о совместном, туркмено-азербайджанском освоении нефтегазового месторождения "Достлук" на Каспии может быть подписано на предстоящем 14 декабря трехстороннем саммите.

"Достлук" — новое название месторождения, которое в Туркмении известно как "Сердар", а в Азербайджане – "Кяпаз". Спор по поводу этого месторождения, находящегося на туркмено-азербайджанской границе в Каспийском море, длился со времени распада СССР и завершился договоренностью о совместной разработке.