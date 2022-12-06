ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH) временно. СМИ: OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"

В OMV рассматривают вариант с национализацией OGMT, связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил ранее глава концерна Альфред Штерн.

После национализации "государство будет нести риск оптовых закупок и ценовой риск, после чего компания может быть снова приватизирована", сказал Ройсс в эфире телеканала ORF, добавив, что речь идет о сроках национализации "на два, три, четыре года".

Глава минфина Австрии Магнус Бруннер осторожно прокомментировал предложение о национализации: во вторник на полях встречи в Брюсселе он заявил, что не намерен вмешиваться в "оперативные дела" OMV, однако предложение будет изучено и обсуждено в правительстве.

Оппозиционные политики также отреагировали на предложение главы OMV и реакцию министра Бруннера. По словам социал-демократа Алоиса Шролла (SPÖ), действующее правительство, куда входит Народная партия Австрии (OVP) и "Зеленые", пока не продвинулось в создании "устойчивого плана обеспечения поставок газа в средне- и долгосрочной перспективе и в то же время минимизации зависимости от российского газа". Он назвал "показными поездками" октябрьские переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и министра финансов Магнуса Бруннера в Абу-Даби, по итогам которых был заключен договор — концерн OMV получит от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте энергии, соответствующей годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением.

Представитель по энергетике в парламентской фракции либеральной партии Neos Карин Доппельбауэр приветствовала предложение о национализации OGMT, отметив, что договоры с "Газпромом" несут "большой экономический риск", который "ни при каких обстоятельствах не должен быть переложен на Республику и, следовательно на всех налогоплательщиков".

Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 миллионов евро.

По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Глава концерна OMV Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" — "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".