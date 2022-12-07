МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение "глобальной зависимости" от российских энергоносителей, следует из заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена, размещенного на сайте канцелярии британского лидера. The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей

"В рамках нового "Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США" Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что партнерство будет основываться на дальнейшем функционировании британо-американского стратегического диалога по энергетике, возглавляемого министрами энергетики стран.

Стороны также продолжат тесное сотрудничество в области улавливания и хранения углерода.

В начале декабря американская Sempra Infrastructure, подразделение американской Sempra, заключила соглашение с британской нефтехимической Ineos о поставках той в течение 20 лет 1,4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с планируемого проекта Port Arthur LNG.