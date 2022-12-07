МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Нефтяные компании РФ в декабре впервые с января 2021 года могут начать выплаты в бюджет по демпфирующему механизму в размере 1450 рублей за тонну реализованного на внутренний рынок бензина, оценивают эксперты исследовательской группы "Петромаркет". В России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

"В инерционном сценарии демпфирующая надбавка для автобензина оказывается отрицательной – наши оценки дают значение минус 1450 рублей за тонну. Иными словами, впервые с января 2021 года у производителей моторных топлив возникает риск, что им придется платить в федеральный бюджет за каждую тонну продукта, поставленную на внутренний рынок в декабре", — полагают аналитики.

Инерционный сценарий "Петромаркета" подразумевает, что стоимость нефти и бензина на рынке Северо-Западной Европы, а также курс доллара к рублю до конца месяца сохранятся на уровне 2 декабря.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.