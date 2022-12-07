АЛМА-АТА, 7 дек — ПРАЙМ. Казахстанско-китайское ТОО "Ульба-ТВС" (в Восточно-Казахстанской области) отправило в Китай первую партию произведенного на предприятии топлива для АЭС этой страны, сообщила пресс-служба национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром". Венгрию предупредили о критической ситуации с поставками топлива

"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает, что с завода ТОО "Ульба-ТВС" в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива — тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ", — говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами, в которых размещены ТВС, в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем — китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.

"Завод "Ульба-ТВС" позволил "Казатомпрому" диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию "Казатомпрома" в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", — заявил председатель правления АО "Казатомпром" Ержан Муканов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что проект является хорошим примером успешного многостороннего сотрудничества ведущих компаний мира в сфере атомной промышленности. При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ, "дочка" "Казатмпрома").

Завод ТОО "Ульба-ТВС" был запущен в работу в ноябре 2021 года после прохождения сертификации со стороны владельца технологии производства ТВС дизайна AFA 3G французской компании Framatome и получения признания сертифицированного поставщика ядерного топлива со стороны конечного потребителя продукции — китайской ядерной корпорации CGNPC-URC. Мощность завода – 200 тонн в год в пересчете на низкообогащенный уран.

ТВС – инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) – трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".