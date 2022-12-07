МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем ввода новых мощностей на основе возобновляемой энергетики в России в 2022 году будет в 3 раза ниже, чем годом ранее, заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. Минэнерго заявило об интересе России к сотрудничеству с КНР в сфере ВИЭ

"В этом году мы не можем сказать, что побит очередной рекорд и введено больше мощности, чем в прошлом году. В прошлом году ввелось более чем 1200 МВт, в этом году, к сожалению, будет серьезное отставание. К концу года мы ожидаем около 400 МВт всего", — сказал он в ходе конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", организованной газетой "Ведомости".

Директор АРВЭ при этом отметил, что несмотря на беспрецедентные санкции, которые сказались на всем, что происходит в российской энергетике, обвинения скептиков в том, что отрасль возобновляемой энергетики "в руинах", не соответствуют действительности.

"Все обвинения скептиков, что цели локализации не достигнуты, а сектор в руинах, не соответствуют действительности. Слишком много сектор не потерял. Нет сомнений, что и "Энел Россия", и "Росатом" ("НоваВинд"), и "Хевел", и "Солар Системс" будут продолжать реализацию своих инвестиционных проектов", — добавил он.

В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Объем программы составляет 360 миллиардов рублей, проекты для нее отбираются на конкурсе. В Минэнерго неоднократно заявляли, что вторая программа будет завершающей, после 2035 года продлеваться не будет.