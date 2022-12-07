МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Норвежская Equinor совместно с партнерами построит солнечную электростанцию Mendubim в Бразилии, следует из пресс-релиза компании. Equinor запустила первую турбину плавучего ветропарка в Северном море

"Компания Equinor приняла окончательное инвестиционное решение по солнечному проекту Mendubim мощностью 531 МВт в Бразилии", — говорится в сообщении.

Mendubim, расположенная в штате Риу-Гранди-ду-Норти, разрабатывается как совместное предприятие Scatec, Hydro Rein и Equinor. Каждая компания имеет равную долю (33,3%).

Mendubim — второй крупномасштабный солнечный проект Equinor в Бразилии. Начиная с 2024 года Mendubim будет ежегодно производить около 1,2 ТВтч электроэнергии, что эквивалентно потреблению электроэнергии 620 тысяч бразильских домохозяйств.

Компания уточняет, что около 60% произведенной электроэнергии будет продаваться в рамках 20-летнего соглашения о покупке электроэнергии с компанией Alunorte, одним из ведущих мировых поставщиков глинозема для алюминиевой промышленности. Оставшиеся 40% продукции будут продаваться на рынке электроэнергии в Бразилии.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.