УФА, 7 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" ожидает рекордного объема поставок электроэнергии из России в Китай по итогам 2022 года в объеме 4,4-4,5 миллиарда кВт.ч, сообщил глава компании Борис Ковальчук. Китай достроил продолжение "Силы Сибири" для поставок в Шанхай

"Объемы Китая известны, в этом году рекорд — 4,4-4,5 миллиарда кВт.ч будет поставлено", — сказал Ковальчук журналистам.

Российский оператор "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.