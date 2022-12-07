"Интер РАО" прогнозирует рекордный экспорт электроэнергии в Китай
"Интер РАО" ждет роста поставок электроэнергии в Китай в 2022 году до 4,5 миллиарда кВт.ч
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УФА, 7 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" ожидает рекордного объема поставок электроэнергии из России в Китай по итогам 2022 года в объеме 4,4-4,5 миллиарда кВт.ч, сообщил глава компании Борис Ковальчук.
"Объемы Китая известны, в этом году рекорд — 4,4-4,5 миллиарда кВт.ч будет поставлено", — сказал Ковальчук журналистам.
Российский оператор "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.
https://1prime.ru/energy/20221207/839088309.html
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