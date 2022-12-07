КАИР, 7 дек — ПРАЙМ. МИД заседающего в Триполи временного правительства Ливии обвинил власти Греции в заключении контрактов с международными компаниями на проведение геологоразведки на совместной морской границе. Власти Ливии разрешили геологоразведку на нефтегазовых месторождениях

По данным внешнеполитического ведомства Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, греческие власти заключили соглашения с иностранными компаниями на геологоразведку на спорных территориях к югу и юго-западу от острова Крит. Официальный Триполи заявил, что таким образом Афины “пользуются продолжающимся в Ливии кризисом и навязывают политику свершившегося факта”.

“Министерство иностранных дел и международного сотрудничества осуждает безответственные действия греческих властей по заключению контрактов с международными компаниями, которые проводят геолого-разведочные работы по поиску нефти газа на ливийско-греческих морских границах”, — говорится в сообщении.

Отношения между официальным Триполи и греческим правительством заметно охладились после подписания президентом Турции Тайипом Эрдоган и главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем в 2019 году меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве.

В октябре этого года министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш подписала с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое Греция считает незаконным.