МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал энергетические компании не допускать роста аварийности энергообъектов и возникновения дефицита мощности при выводе устаревших станций из эксплуатации, сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Новак оценил текущее состояние мирового рынка нефти

В заседании приняли участие министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, представители федеральных ведомств, руководители крупных компаний, а также производители генерирующего оборудования.

"Александр Новак призвал энергетические компании в непростых на сегодня экономических условиях не допустить роста аварийности энергообъектов и возникновения дефицита мощности при выводе устаревших объектов из эксплуатации, а также поручил усилить безопасность энергообъектов ТЭК, особенно на приграничных территориях", — сообщается в пресс-релизе кабмина.

Также в ходе заседания были заслушаны доклады компаний об изменении дат начала поставки мощности модернизированной генерации в рамках отбора проектов модернизации ТЭС. Представители компаний обсудили с членами комиссии предложения по изменению сроков реализации проектов, которые включены в перечень подлежащих модернизации или строительству на Дальнем Востоке. Отмечается, что Минэнерго предложило ускорить ввод ряда объектов, обсудить конкретные сроки в январе 2023 года.

"Вице-премьер поручил разработать и проконтролировать исполнение сетевых графиков по каждому объекту генерации Дальнего Востока от проектирования до ввода в эксплуатацию с учетом плановых сроков реализации объектов", — также сообщил кабмин.

Правкомиссия также одобрила предложение ФАС установить базовые уровни тарифов на электроэнергию для ДФО и утвердила размер надбавки к цене на мощность, поставляемую в учитываемых зонах оптового рынка в 2023 году.