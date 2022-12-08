МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Великобритания одобрила строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, несмотря на принятые год назад в рамках климатической конференции COP26 соглашения по добыче угля, сообщает телеканал Sky News. The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей

Об идее открытия шахты в графстве Камбрия для добычи коксующегося угля, который используется в сталелитейном производстве, стало известно 24 апреля. Тогда министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддержал план открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей из РФ. До начала кризиса на Украине Британия импортировала 40% коксующегося угля из России.

По данным телеканала, ответственная за строительство шахты компания West Cumbria Mining утверждает, что они построят первую в мире каменноугольную шахту "с нулевым уровнем выбросов". Она будет предназначаться для добычи коксующегося угля, применяемого в сталелитейной отрасли. Не менее 80% продукции будет экспортироваться.

Ряд сторонников защиты окружающей среды и политиков раскритиковали данное решение, в частности, председатель COP26 Алок Шарма.

По итогам конференции, организованной Великобританией в партнерстве с Италией, страны-участницы приняли документ, в котором закрепили договоренность сокращать использование угольной генерации энергии, которая из-за выбросов СО2 оказывает негативное влияние на климат.