МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Владимир Зеленский. Телеканал Fox News обвинил Зеленского в хищении западных денег

"Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества… Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы… сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.