ПЕКИН, 8 дек — ПРАЙМ. Китай будет работать над созданием более объемной модели энергетического сотрудничества с государствами Персидского залива, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для саудовской газеты "Эр-Рияд", текст которой опубликовал сайт китайского МИД. "Интер РАО" прогнозирует рекордный экспорт электроэнергии в Китай

"Китай будет работать с государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива над созданием новой модели более объемного энергетического сотрудничества", — говорится в статье.

Китайский лидер отметил, что в 2021 году объем торговли между двумя сторонами превысил 230 миллиардов долларов, а импорт сырой нефти Китаем из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) превысил отметку в 200 миллионов тонн.

По словам Си Цзиньпина, Китай также ускорит финансово-инвестиционное сотрудничество, развитие новых направлений сотрудничества в области гуманитарных наук, а также будет работать над расширением инновационного сотрудничества со странами ССАГПЗ.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Китая и арабских стран.