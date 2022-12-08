МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Дифференциация тарифов на электроэнергию в Иркутской области должна проходить через общественное обсуждение с участием депутатов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева. В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги

Кобзев озвучил позицию правительства Иркутской области по дифференцированным тарифам на электроэнергию. По его мнению, введение диффтарифа не принесет ожидаемого результата в борьбе с незаконным майнингом на территории региона. Эта мера, однако, может повлечь за собой увеличение платежей для населения и ухудшение экологической обстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля.

"Тема дифференциации тарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе с участием депутатов законодательного собрания", — сказал Кобзев.

Глава региона также отметил, что рассмотрение вопроса дифференцированных тарифов нецелесообразно, пока в РФ деятельность майнеров не урегулирована законодательно.

Комментируя тему тарифов в Telegram, Кобзев заявил, что стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения и не провоцировать переход на неэкологичные виды топлива.

"Я дам поручение правительству региона проработать вопросы тарифной политики", — написал Кобзев.

Иркутская область обладает наиболее высоким энергетическим потенциалом среди регионов России. Суммарная мощность электростанций составляет 13 ГВт — это свыше 5% энергетических мощностей страны. Выработка электроэнергии на душу населения в Приангарье одна из самых высоких в мире. Однако, из-за бесконтрольного серого майнинга в регионе участились аварийные отключения энергоснабжения, что вызывает массовое недовольство населения.