МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские энергокомпании откладывают реализацию 26 проектов программы модернизации ТЭС общей стоимостью 76 миллиардов рублей: большинство компаний попросило отсрочку на год, а "Интер РАО" и ТГК-2 — примерно на полтора года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Энергетики сообщили о снижении объема ввода новых мощностей ВИЭ в России

"Генкомпании воспользовались правом на отсрочку ввода 26 проектов модернизации ТЭС суммарной мощностью 5,8 ГВт. Общий capex проектов составляет 76,3 миллиарда рублей. Среди сдвинутых проектов — объекты "Газпром энергохолдинга", "Интер РАО", ТГК-14, En+ и Сибирской генерирующей компании", — пишет издание.

Правительство РФ в апреле в рамках мер поддержки предоставило энергокомпаниям до конца года право сдвигать запуски проектов модернизации старых ТЭС без объяснения причин. Компания может сдвинуть запуск максимум на 12 месяцев, но правительство имеет право увеличить отсрочку. На правкомиссии по развитию электроэнергетики 7 декабря об отсрочке попросили "Интер РАО" и ТГК-2, сообщают источники газеты.

"Интер РАО" хочет отложить запуск двух энергоблоков Нижневартовской ГРЭС на 17 месяцев, до февраля 2025 года и мая 2026 года, следует из проекта протокола правительственной комиссии, с которым ознакомилось издание. По словам источников, на совещании представители энергохолдинга ссылались на проблемы с поставками турбин от "Силовых машин". Цветная революция наоборот: что стоит за "энергобунтами" в Европе

ТГК-2 просит сдвинуть запуск блока Костромской ТЭЦ-2 на 18 месяцев — до июля 2027 года, а блоки Ярославской ТЭЦ-3 и Ярославской ТЭЦ-2 — на 17 месяцев (до мая 2026 и мая 2027 года соответственно). По словам собеседников издания, ТГК-2 не предоставила доказательств проблем с поставками оборудования, но указала на рост их цены почти вдвое, что вызовет сложности с окупаемостью объектов.

В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) уточнили, что 26 объектов составляют около 20% всех отобранных проектов модернизации ТЭЦ, а "Интер РАО" и ТГК-2 предоставили комиссии обосновывающие документы. Регулятор рассчитывает, что задержки не повлияют на надежность энергосистемы, и считает их обоснованными.