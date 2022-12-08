МАДРИД, 8 дек — ПРАЙМ. Испания отказывается от экспорта газа по коридору BarMar между Барселоной и Марселем, отдавая предпочтение лишь зеленому водороду, пишет в четверг газета El Mundo с ссылкой на правительственные источники. Испанские банки и профсоюзы договорились о повышении зарплат

По ее информации, это решение было принято из-за стремления Мадрида получить максимально возможное финансирование от Евросоюза, который готов выделять значительные средства лишь на строительство новой инфраструктуры, предназначенной для зеленых источников энергии. В этой связи в Мадриде трубопровод уже называют "гидропроводом", а не газопроводом.

Как сообщалось в начале декабря, Франция уже выступила лишь за транспортировку водорода, призывая Испанию сделать такой же выбор относительно столь дорогостоящего проекта, который, по оценке французских газовых операторов, может составить в общей сложности 2 миллиарда евро.

Планируется, что в эту пятницу детали решения будут обсуждены президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем правительства Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Антониу Коштой в рамках саммита девяти стран Средиземноморской группы EuroMed, который должен пройти в Аликанте, пишет газета.