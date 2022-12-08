МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Дочернее предприятие ННК стало единственным участником аукциона на Байкальский нефтегазовый участок, расположенный на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, сообщили РИА Новости в Минприроды. "Лукойл" выиграл аукцион на крупные участки углеводородов на Таймыре

"На участие в аукционе на право пользования недрами Байкальского участка поступила 1 заявка (ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз", — сказали в министерстве.

Правительство России в октябре распорядилось провести аукцион на этот участок в 2022 году. Согласно материалам торгов, дата начала подачи заявок — 11 ноября, окончания — 7 декабря, а сам аукцион состоится 27 декабря.

На участке недр площадью 986 квадратных километров имеется углеводородное сырье. Минимальный размер платежа за участок — 95 953 771 рубль. Извлекаемые запасы и ресурсы нефти, числящиеся на балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года, составляют 0,012 миллиона тонн по категории C1, 0,098 миллиона тонн по категории C2, 4,743 миллиона тонн по категории D0.

Прогнозные ресурсы нефти в пределах участка по состоянию на 1 января 2017 года составляют 6,4 миллиона тонн по категории Dл, 0,3 миллиона тонн по категории D1; газа — 7,4 миллиарда кубометров по категории D1, 2,5 миллиарда кубов по категории D2; конденсата — 0,3 миллиона тонн по категории D1.

Целевым значением лицензии на Байкальский участок является геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.