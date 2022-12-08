ПЕКИН, 8 дек — ПРАЙМ. Китайская государственная атомная энергетическая компания China General Nuclear Power Group (CGN) и саудовская энергетическая компания AlJomaih Group подписали рамочное соглашение о реализации ряда энергетических проектов в Персидском заливе, Бангладеше, Азербайджане и других районах Азии, сообщает в четверг китайская компания. Пекин и Эр-Рияд договорились поощрять инвестиционное сотрудничество

"Согласно соглашению, CGN Energy International и AlJomaih Group будут совместно разрабатывать несколько проектов по производству солнечной, ветряной, газовой и тепловой энергии в Персидском заливе (на Аравийском полуострове), Бангладеше, Азербайджане и в других районах Азии с предусмотренной контрактом совокупной установленной мощностью более 10 тысяч мегаватт", — говорится в заявлении компании в соцсети WeChat.

Подписание состоялось в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, который продлится с 7 до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.

Ранее руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский заявил РИА Новости, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию можно рассматривать как двойной удар по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому рынку, поездка носит поистине эпохальный характер.