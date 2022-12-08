КИШИНЕВ, 8 дек — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он снизится в среднем на 19%, заявил на заседании член НАРЭ Андрей Сула. В Молдавии заявили, что ПМР может полностью обеспечить ее электроэнергией

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии распорядилась в понедельник, чтобы Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотрело тариф на электроэнергию в сторону снижения, поскольку Кишинев вновь договорился о поставках с Молдавской ГРЭС, что существенно снизило закупочную стоимость ресурса.

Поставщики электроэнергии компании Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord обратились к НАРЭ с просьбой снизить тариф на 22% для потребителей в центре и на юге страны и на 5% для потребителей из северных районов страны.

"НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей снизится с 5,91 леев (0,31 цент) до 4,62 леев (0,24 цента) за Киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей снизится с 5,6 леев (0,29 центов) до 4,65 леев (0,24 центов) за Киловатт-час", — заявил Сула.

По его словам, новый тариф вступит в силу с 8 декабря, поскольку этого требовала комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Вице-премьер Андрей Спыну 3 декабря сообщил, что Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллионов кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.