С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Снабжение электроэнергией в российской Арктике должно осуществляться за счет возобновляемых источников энергии, а не завезенным с Большой земли дизельным топливом, заявил профессор кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ Юрий Ампилов. Севморпуть будут использовать для вывоза отходов из Арктики

"Что же у нас в Арктике? У нас нефть и газ. Северный завоз топлива. Это колоссально дорогое удовольствие… Чтобы у нас выработать электроэнергию в Арктике, надо завезти дизельное топливо с Большой земли, с ледокольной проводкой. В итоге себестоимость одного киловатт-часа энергии во многих районах севера — это от 50 до 1500 рублей за киловатт-час. Посмотрите на свои счетчики, вы платите за электроэнергию 5-8 рублей в зависимости от регионов. То есть никакой бизнес фактически невозможен без дотаций на таких условиях", — сказал Ампилов, выступая на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Должна быть новая совершенно философия энергоснабжения и ориентация на новые полезные ископаемые, которые нельзя сбрасывать со счетов. Какие-то робкие шаги в новых энергиях уже в Арктике делаются… Небольшие примеры солнечной и ветровой генерации имеются, но это все равно не те масштабы, которые могли бы быть", — добавил он.

Также эксперт отметил, что для нового вектора развития цивилизации требуется большая ресурсная база полиметаллических руд, необходимых для электроники и для полупроводников, кремния для батареек, редкоземельных элементов.