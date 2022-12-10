МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщило агентство в пятницу. В "Росэнергоатоме" исключили переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

"На этой неделе МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся все более интенсивной деятельности по предотвращению угрозы возникновения ядерных аварийных ситуаций во время текущего вооруженного конфликта", — говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

В заявлении подчеркивается, что эти станции не находятся на "передовой линии" конфликта, однако тоже пострадали от военных действий, в том числе пережили отключения от внешней линии энергопередачи, задействуя аварийные дизельные генераторы.

В начале декабря МАГАТЭ сообщило об инспекции на Южно-Украинской АЭС, ранее эксперты агентства посетили Чернобыль и Зону отчуждения.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что проведут по запросу Украины ряд миссий по поддержке в области ядерной безопасности и сохранности на АЭС, включая Южно-Украинскую, Ровенскую, Хмельницкую и Чернобыльскую.