МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Австралийцы могли столкнуться с ростом цен на газ на 36% в 2023 году, если бы руководство страны не ввело внутренний "ценовой потолок" на газ и уголь, заявил министр по вопросам климатических изменений и энергетики страны Крис Боуэн. В Австралии ввели внутренний "потолок" цен на газ и уголь

"Нас ожидал рост цен в следующем году на 36 процентов, это по последним данным. Это неприемлемо. Нужно либо вмешиваться и справляться с теми повышениями цен, либо нет. Мы верим во вмешательство", — заявил он в субботу, его слова привел местный телеканал ABC.

При этом Боуэн признал, что новые меры не будут "волшебной пилюлей", но заявил, что внутреннее ограничение цен сейчас является самым действенным рычагом, которое может применить австралийское правительство для предотвращения резкого роста цен.

"Мы, конечно, не говорим, что это волшебная пилюля и мы увидим падение цен на энергию. Что мы предлагаем — это уменьшить влияние роста (цен — ред.) на систему", — добавил он.

Представители промышленности Австралии полагают, что новые меры приведут к обратному эффекту от того, что планируют власти. Сотрудница Австралийской ассоциации добычи и разведки нефти Саманта Маккуллох, например, считает, что это может навредить газовому рынку страны, уменьшив интерес инвесторов, который важен для снижения цен.

Накануне правительство Австралии ввело внутреннее ограничение цен на газ и уголь в стране. Кабинет министров утвердил план по лимиту цен, на следующей неделе австралийский парламент должен будет принять законопроект для осуществления этой меры.