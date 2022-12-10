МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Сильное похолодание в странах Европы привело к опасной ситуации в энергетическом секторе региона, пишет агентство Bloomberg. "Все профукали": поляки оценили свое стремительное обеднение

Как стало известно журналистам агентства, сильные для континента морозы могут оказать решающее значение в вопросе безопасности и бесперебойности обеспечения электричеством в странах ЕС.

"Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России", — пишут авторы статьи.

Однако сейчас, с ухудшением погодных условий, проблемы у европейцев только начинаются. Резкий рост спроса на отопление, а также дефицит поставок энергии из британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций приведет к тому, что сети не смогут обеспечить всех нуждающихся. "Так же, как французские и шведские атомные флоты испытывают трудности", — говорится в статье.

Согласно прогнозам метеослужб, в северной части Скандинавского полуострова в понедельник термометр опустится до отметки —23 градуса по Цельсию. По данным Метеобюро Великобритании, подданным Королевства стоит приготовиться к сильному снегу и образованию льда на юго-востоке Англии. В Лондоне — с воскресенья.

Авторы статьи отмечают, что ухудшение погодных условий приведут к тому, что у большого количества домохозяйств не останется выбора: они не смогут экономить на отоплении и включат обогреватели на максимум.

Как заявила изданию младший метеоролог службы The Weather Co Александра Шерред, велика вероятность роста потребности в отоплении в странах Европы. Это просто необходимо для того, чтобы пережить более холодные условия, которые в большей части месяца будут сохраняться.