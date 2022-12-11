БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой освободить ее от повышения акцизов на топливо до минимального европейского уровня до конца 2023 года, сообщает газета Világgazdaság со ссылкой на собственные источники. В Венгрии оценили сроки нормализации импорта нефтепродуктов

"Венгрия подала запрос (в Еврокомиссию — ред.) об отсрочке, в котором она просит до конца 2023 года освободить ее от выполнения налогового минимума, то есть от обязательства повысить акцизный налог на топливо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в противном случае ставка налога в Венгрии увеличится на 32,5 форинта (0,08 долларов) за литр, поскольку в настоящее время она составляет 120 форинтов (0,3 доллара) и 110,35 форинтов (0,28 долларов) за литр бензина и дизельного топлива соответственно, а в случае повышения до уровня минимального европейского налога составит 152,5 (0,38 долларов) и 142,875 форинтов (0,36 долларов).

Газета напоминает, что Еврокомиссия 8 июля 2022 года направила правительству административный запрос относительно ставок налога на топливо ниже минимума. В то же время в связи с энергетическим кризисом комиссия предложила странам-членам ЕС возможность отсрочки максимум на полгода, чем уже воспользовались Португалия и Швеция.

"Возможный отказ может вызвать очередной рост цен на топливо, причем именно в тот момент, когда брюссельские санкции и так сделали рынки очень неустойчивыми, и цены тоже выросли", — отмечает издание.

На текущей неделе правительство Венгрии приняло решение отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо, после того, как получило письмо от нефтегазовой компании MOL о проблемах со снабжением страны топливом. Впервые правительство заморозило цены на бензин и дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,3 доллара) в ноябре 2021 года на три месяца и с тех пор несколько раз продлевало.

Перед отменой ценового потолка на топливо в Будапеште и провинции росли очереди на заправках, в дефиците был, как правило, 95-й бензин по замороженной цене. По рыночным ценам, которые составляют 641 форинт (1,6 доллара) за литр для бензина и 699 форинтов (1,7 доллара) для дизельного топлива, заправиться было можно. Управляющий директор MOL Дьёрдь Бача заявил, что ситуация с поставками топлива в Венгрию критическая.