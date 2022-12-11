МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Германия демонстрирует двойные стандарты своими призывами ЮАР вновь начать добычу угля на экспорт и вместе с тем рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука. СМИ: уголь из Казахстана массово поехал в Европу транзитом через Россию

"Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продает его в Германию", — сказал он.

Макетука отметил, что ЮАР самой нужны энергоресурсы, но она серьезно подошла к выполнению обязательств по декарбонизации.

"Несмотря на то, что у нас еще остаются большие запасы угля, которых хватит на 200 лет вперед, мы закрыли большинство шахт. И теперь на наше правительство оказывается давление, чтобы мы возобновили добычу угля 1 это делают и европейские страны, они открывают замороженные шахты", — заявил дипломат.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек посетил ЮАР и Намибию, где провел с главами государств переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса. Он также принял участие в афро-германском бизнес-саммите в Йоханнесбурге.

Фонд инвестиций в климатические инициативы (CIF), аффилированный со Всемирным банком, ранее объявил, что выделит ЮАР 500 миллионов долларов, полученных от частных и государственных инвесторов, для замены части угольных ТЭС зелеными альтернативами.