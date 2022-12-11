МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Абхазия ведет с Москвой совместную работу над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор республики, заявил РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии

"Проблема (с энергоснабжением в Абхазии — ред.) есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского Союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел. И ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики", — пояснил он.

По словам Анкваба, действующее законодательство пока не устраивает российских инвесторов, и поэтому ведется работа над его совершенствованием.

Из-за энергокризиса, возникшего в Абхазии в начале ноября, в четырех из семи районов страны и городе Сухум ввели ограничения на подачу электричества. В населенных пунктах отключали свет на один час каждые четыре часа в сутки.

Абхазия традиционно сталкивается с дефицитом электроэнергии в осенне-зимний период, несмотря на запрет на деятельность по добыче криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления и газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

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