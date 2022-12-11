АШХАБАД, 11 дек — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев обсудили координацию усилий и исполнение совместных проектов в энергетической, транспортной сфере и торговле, сообщило в воскресенье Туркменское государственное информагентство ТДХ. Узбекистан на фоне морозов увеличил импорт электроэнергии из Туркмении

В ходе встречи Бердымухамедов отметил, что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с организацией, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с учетом его солидного потенциала в различных областях. Они отметили, что в "свете современных реалий актуальными видятся координация усилий и реализация совместных проектов в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и торговля".

Кроме того, Бердымухамедов и Омуралиев обсудили вопросы реализации программ и проектов по линии образования, науки и культуры.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.