МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Systeme Electric, появившаяся после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, мирового лидера в сфере управления электроэнергией, сохранила все обязательства перед заказчиками по заключенным контрактам, в том числе перед госкорпорацией "Росатом", будет участвовать в ее проектах за рубежом, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора SE по продажам и внешним связям Армен Бадалов. Компания "Росатома" будет обеспечивать бразильскую АЭС ураном

"Обязательства по ранее заключенным контрактам международной компании, в том числе и для одного из наших заказчиков "Росатома", выполняет Systeme Electric", — сказал Бадалов.

Таким образом, объяснил он, произошла трансформация компании из международной в российскую — с сохранением договорных отношений, возможностей, экспертизы, технологической и производственной базы.

Кроме внутрироссийских проектов Systeme Electric будет работать с проектами "Росатома" за рубежом — в Турции, Египте, Индии, Бангладеш, отметил Бадалов.

"Мы соблюдаем все российские нормы и правила, все отраслевые, международные требования, в том числе требования МАГАТЭ", — подчеркнул замгендиректора компании.

В 2018 году "Росатом" и Schneider Electric на полях Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривавший сотрудничество в реализации проектов на рынке атомной энергетики в России и за рубежом.

В частности, речь шла о применении продукции Schneider Electric для международных проектов АЭС российского дизайна.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству — новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.

Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.