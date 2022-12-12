МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российской атомной отрасли стоит организовать марафон помощи городу Энергодару для обеспечения его жителей необходимыми вещами, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Региональные энергетики работают в усиленном режиме из-за непогоды

"Город не переживет эту зиму без нашей помощи", — сказал он.

Гендиректор корпорации напомнил, что Энергодар в 2022 году стал 28-м городом "Росатома". Он добавил, что территория регулярно обстреливается со стороны Киева, подчеркнув, что жителям необходимы теплые вещи, лекарства, обогреватели, оборудование, и даже школьные принадлежности.

На этом фоне Лихачев призвал отечественную атомную отрасль запустить марафон помощи Энергодару для сбора необходимых средств и продукции.

"Наша сила — во взаимовыручке, единении и солидарности. Поддержим Энергодар вместе!", — заявил он.