МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за установившихся в Великобритании низких температур, сообщает газета Financial Times. Промпроизводство в Британии в октябре сохранилось на уровне сентября

Две угольные электростанции Drax будут подготовлены к использованию, однако их запуск может и не произойти, если в британской энергосистеме будет сохраняться достаточное количество энергии, сообщает издание со ссылкой на National Grid. В сообщении отмечается, что это является первым случаем, когда резервные угольные электростанции подготовят к запуску после выхода распоряжений британского министерства энергетики о переносе закрытия станций на конец зимы из-за мирового энергетического кризиса.

На прошлой неделе в Великобританию пришла холодная погода, в некоторых ее частях выпал снег и установились морозы. Такая погода сохранится в ближайшие дни, ожидается, что температура может упасть до —10 градусов в некоторых регионах. Как отмечает Financial Times, в Великобритании также сократилась выработка ветровой энергии, поэтому в настоящий момент британская энергосистема в значительной степени зависит от газа и его импорта из континентальной Европы.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Великобритания одобрила строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, несмотря на принятые год назад в рамках климатической конференции COP26 соглашения по сокращению добычи угля.