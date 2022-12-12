МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на московских АЗС за неделю с 5 по 12 декабря выросла на 61 копейку, до 57,72 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). СМИ: Венгрия просит ЕК освободить ее от повышения акциза на топливо

Дизельное топливо заметно растет в цене на московских АЗС с начала осени, за ноябрь дизель подорожал почти на 2 рубля.

Средняя стоимость бензина всех марок за отчетную неделю замерла на уровне прошлой недели: литр Аи-92 стоит 47,98 рубля, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

Дизель подорожал на пяти из восьми сетей АЗС, по которым произведен расчет. Это заправки "Роснефти", "Тебойл", "Лукойла" (под собственным брендом и бредом ЕКА), "Нефтьмагистрали".

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, с начала года к концу ноября его стоимость выросла на 6,4% при инфляции 11,07%. Бензин дорожал значительно более медленными темпами — в среднем на 0,9%. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.