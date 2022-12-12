МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Газпром" переоформил лицензию на право пользования нефтегазоконденсатным участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Восточно-Малыгинский на свою дочернюю компанию "Газпром добыча Уренгой", следует из государственного реестра недр и лицензий. "Новатэк" открыл новое крупное месторождение на Гыдане

Новая лицензия была выдана 8 декабря. Будет действовать до 2 ноября 2046 года.

"Газпром" получил в пользование Восточно-Малыгинский участок осенью 2021 года после победы в аукционе с итоговым платежом в 12,862 миллиарда рублей.

Извлекаемые ресурсы Восточно-Малыгинского участка по категории D1 составляют 18 миллионов тонн нефти, 213 миллиардов кубометров газа, 1,8 миллиона тонн конденсата, по категории D2 (прогнозные) — 13 миллионов тонн нефти, 119 миллиардов кубометров газа, 1,6 миллиона тонн конденсата. Он также граничит с участками "Газпрома" и "Новатэка". Начальный взнос составлял 487,2 миллиона рублей.