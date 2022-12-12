БУДАПЕШТ, 12 дек — ПРАЙМ. Девятый пакет санкций Евросоюза против России не будет включать в себя меры против российского энергосектора и атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономиечских связей Венгрии Петер Сийярто. МЭА предложило Евросоюзу меры по недопущению дефицита газа в 2023 году

"В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета", — сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.

Также он отметил, что ожидается введение санкций против 141 физического лица и 47 организаций. При этом Сийярто добавил, что Венгрия добивалась исключения из списка нескольких физлиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.

Ранее в Евросоюзе планировали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров допустил, что новые санкции против России не будут согласованы в понедельник из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.