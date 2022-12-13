БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник попробуют достичь предварительной договоренности об ограничении всплесков цен на газ в рамках нового механизма коррекции рынка. Россия создаст газовый союз в пику нефтяному эмбарго Запада

Согласно сообщению Совета ЕС, министры "будут стремиться к политическому соглашению" по этому механизму. Если таковое будет достигнуто, потребуется окончательное утверждение странами региона необходимых документов.

При этом по состоянию на вторую половину дня понедельника, консенсуса в ЕС по лимиту цены не было.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные всплески стоимости этого топлива. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. Проект затем механизма дискутировался и на уровне постпредов стран ЕС при союзе.

К предложению ЕК уже было сделано несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.

Министры на встрече во вторник могут окончательно одобрить еще один пакет мер в сфере энергетики, который был ими согласован еще 24 ноября. Речь, в том числе, идет о механизме совместных закупок минимум 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов и об ограничении внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF.