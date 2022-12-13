МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия может восстановить статус ключевого поставщика газа в ЕС, считает колумнист агентства Bloomberg. В ЕС признали отсутствие единства по ограничению скачков цен на газ

Агентство отмечает, что на прошлой неделе на собрании представителей промышленности в Оксфордском институте энергетических исследований был проведен опрос, где спросили, сделает ли ЕС Россию вновь своим основным поставщиком газа. За такой развитие событий выступили 40%, еще 40% были несогласны, остальные затруднились ответить.

"Я придерживаюсь тех, кто за, даже если в Кремле останется (президент России — ред.) Владимир Путин. Сколько бы европейские лидеры не обещали, что не вернутся к ведению дел, как раньше, после войны на Украине, неизбежная реальность географического положения и рынков может побить даже самых решительных деятелей политики", — отметил колумнист.

Он также отмечает, что этот вопрос важен не только для энергетических рынков Евросоюза, но и для будущего инвестиций в газовый сектор для всех стран — "от Катара до Мозамбика и США".

По мнению колумниста агентства, существует вероятность, что Европа никогда не вернется к таким же долгосрочным контрактам по газу с РФ, которые были до ситуации на Украине, из-за планов по развитию возобновляемой энергии. Однако, если в ЕС хотят сохранять конкурентные преимущества в ряде сфер, таких как химическая, тяжелая и пищевая промышленности, там будут нуждаться в газе из РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.