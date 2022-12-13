Новак анонсировал запуск инновационного блока Курской АЭС — 2
Новак: инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС — 2 введут в эксплуатацию в 2025 году
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 — двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В соответствии с графиком идут работы по возведению энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ. Энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в 2025 г., энергоблок № 2 – в 2027 г.", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
https://1prime.ru/energy/20221213/839150715.html
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