МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 — двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. На Курской АЭС-2 завершили один из ключевых этапов строительства

"В соответствии с графиком идут работы по возведению энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ. Энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в 2025 г., энергоблок № 2 – в 2027 г.", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.