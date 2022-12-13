МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Благотворительные организации Великобритании предупредили власти страны о том, что из-за высоких затрат на электроэнергию домовладельцам приходится экономить на отоплении, и такое положение дел в конце концов может привести к увеличению количества смертей, пишет The Guardian. Некуда девать деньги. В Сети раскритиковали Шольца из-за слов об Украине

Издание напоминает, что уже в начале зимы в стране начали фиксировать низкие температуры. По данным благотворительных организаций, ежегодно от холода и сырости в домах в среднем погибает около десяти тысяч человек, однако данный показатель может вырасти, поскольку британцам все труднее и труднее оплачивать счета. Так, одна из жительниц Лондона на пенсии сказала, что она "просто в ужасе от полученных счетов", и чувствует, что может простудиться от холода.

Координатор коалиции по ликвидации топливной бедности Саймон Фрэнсис подчеркнул, что многие люди сейчас буквально выбирают между отоплением и смертью.

"Конечно, мы понимаем переживания по поводу финансов, через которые все проходят, однако не стоит забывать, что оправиться от долгов можно, а от смерти — нет. Если у людей не будет включено отопление, они окажутся в больницах, или даже хуже", — подытожил он.