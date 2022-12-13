МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Информационная кампания по экономии энергии будет запущена в Великобритании на этой неделе в субботу, сообщает газета Guardian. В Великобритании предрекли ухудшение состояния экономики страны

"Как вам известно, мы собираемся начать нашу общенациональную кампанию по информированию населения, чтобы побудить людей сократить потребление энергии и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию", — приводит издание отрывок из письма, которое представители британского правительства разослали энергооператорам.

По информации Guardian, информационная кампания будет запущена в субботу на сайте британского правительства gov.uk, а после Рождества она будет сопровождаться телевизионной рекламой. Для продвижения своих намерений правительство Великобритании также будет использовать радио, СМИ, социальные сети и рекламу на автобусных и железнодорожных остановках. В сообщении отмечается, что кампания будет призывать британцев снизить температуры отопления в домах, утеплить дома и отключить отопление в помещениях, которые не используются.

Газета Times сообщала, что премьер-министр Британии Риши Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании по экономии энергии в преддверии Рождества. Причиной такого решения стали масштабные расходы правительства для обеспечения заморозки счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год, после того как Ofgem объявил о повышении с 1 января максимально допустимого размера счетов на энергию для потребителей почти на 700 фунтов — с 3549 фунтов до 4279 фунтов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.