КИШИНЕВ, 14 дек — ПРАЙМ. Молдавские власти готовят обращение в суд против "Газпрома", поскольку винят российский концерн в энергетическом кризисе из-за сокращения объема поставок природного газа, заявил вице-премьер Андрей Спыну. "Молдовагаз" должен выплатить "Газпрому" почти 44 миллиона долларов

"У нас есть контракт с "Газпромом", в котором указан объем газа, который россияне должны нам поставлять, формула расчета цены и способ оплаты. Мы все оплатили… В том, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке, виноват "Газпром", наши юристы уже разбираются в этих деталях, чтобы подать в суд на российский концерн за неисполнение контракта", — заявил Спыну в интервью DW*.

По его словам, республика намерена потребовать от "Газпрома" компенсаций, поскольку властям пришлось сократить расходы для других секторов экономики и брать кредиты. Вице-премьер отметил, что концерн мог бы отказаться от подписания контракта в октябре 2021 года, но не сделал этого.

"Сейчас у нас действует контракт, и "Газпром" не просил о его расторжении. Он даже не просил уменьшить объем. Ничего такого. Они просто игнорируют свои обязательства. И они заплатят за это", — подчеркнул Спыну.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В декабре Молдавия получит 43,5% от необходимого стране объема газа.

* Признано в России иноагентом