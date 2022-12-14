МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, изменений по валюте оплаты нет, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов. Торгпред раскритиковал линию Финляндии против туристов из России

"Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — сказал он.

По его словам, "за период с января по сентябрь 2022 года Финляндия импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, из которых 75 миллионов евро (88%) имеет российское происхождение".

Он отметил, что финская сторона прорабатывает возможности отказа от закупок российского сжиженного природного газа, с этой целью был арендован американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года.

"Тем не менее существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)", — добавил Логинов.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее заявил, что Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает.

Ранее сообщалось, что финская Gasgrid Finland и эстонская Elering арендуют плавучий СПГ-терминал у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и планируют запустить терминал уже зимой. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе как Финляндии, так и Эстонии. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum, пользуясь его инфраструктурой. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.

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