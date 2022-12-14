Украина получит 300 миллионов евро на восстановление энергосетей
ЕБРР выделит Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Киеву кредит в размере 300 миллионов евро для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в одной из соцсетей.
По его словам, соответствующее соглашение было подписано в Париже при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо. Кудрицкий принял участие в мероприятии в дистанционном формате.
Как уточнил глава энергокомпании, примерно 150 миллионов евро направят на ремонт высоковольтной инфраструктуры, подстанций и магистральных ЛЭП. Кроме того, кредит поможет повысить финансовую стабильность "Укрэнерго" и закрыть все обязательства компании.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины 12 миллиардов евро на восстановление 50 тысяч энергообъектов.
https://1prime.ru/energy/20221214/839161998.html
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